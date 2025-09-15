Одна ошибка на дороге может стоить жизни: полиция обратилась к костанайцам





Департамент полиции Костанайской области призвал жителей и гостей региона строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение на дорогах.

Водителям напоминают о необходимости выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий. В полиции подчеркивают, что превышение скорости значительно увеличивает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а при перестроении, повороте или начале движения обязательно учитывать так называемые «слепые зоны» автомобиля и убеждаться в отсутствии рядом других транспортных средств.

Особое внимание правоохранители просят уделять безопасности во дворах. В таких местах необходимо снижать скорость до минимума, поскольку на проезжую часть могут неожиданно выйти дети, пешеходы или выехать велосипедисты.

Отдельное обращение адресовано водителям мототранспорта, мопедов и электросамокатов. Им рекомендуют использовать защитную экипировку и мотошлемы, избегать опасных маневров и не превышать скорость.

Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, не отвлекаться на мобильные телефоны и сохранять внимательность вблизи проезжей части.

В департаменте полиции подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения, а соблюдение правил помогает сохранить здоровье и жизнь людей.