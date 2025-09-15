Одна ошибка на дороге может стоить жизни: полиция обратилась к костанайцам

Департамент полиции Костанайской области призвал жителей и гостей региона строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение на дорогах.
Водителям напоминают о необходимости выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий. В полиции подчеркивают, что превышение скорости значительно увеличивает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.
Также автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а при перестроении, повороте или начале движения обязательно учитывать так называемые «слепые зоны» автомобиля и убеждаться в отсутствии рядом других транспортных средств.
Особое внимание правоохранители просят уделять безопасности во дворах. В таких местах необходимо снижать скорость до минимума, поскольку на проезжую часть могут неожиданно выйти дети, пешеходы или выехать велосипедисты.
Отдельное обращение адресовано водителям мототранспорта, мопедов и электросамокатов. Им рекомендуют использовать защитную экипировку и мотошлемы, избегать опасных маневров и не превышать скорость.
Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, не отвлекаться на мобильные телефоны и сохранять внимательность вблизи проезжей части.
В департаменте полиции подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения, а соблюдение правил помогает сохранить здоровье и жизнь людей.
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