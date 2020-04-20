Одна пациентка вылечилась от коронавируса в Костанайской области, сообщает alau.kz

Пациентка, которая поступила 3 апреля выздоровела, готовится к выписке. У поступивших 7 апреля будут взяты повторные анализы 21 апреля. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее при обследовании гражданки 1991 года — жительницы Костаная, находящейся в карантинном госпитале города Тобыл на изоляции, выявлен положительный результат обследования на коронавирус. данная гражданка прибыла рейсом 490 Шарм-Эль-Шейх – Алматы в г.Алматы 23 марта, где был выявлен инфицированный пассажир. В связи с этим, она и четверо жителей Костанайской области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ.

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