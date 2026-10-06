Одна поездка — и семь лет без прав: чем закончилась остановка водителя в Костанайской области

Сотрудниками полиции Камыстинского района выявлен водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Находясь за рулём в таком состоянии, мужчина подвергал опасности не только свою жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.
Полицейские незамедлительно пресекли нарушение и доставили водителя в подразделение полиции. Им оказался 39-летний житель Камыстинского района.
За совершённое правонарушение мужчина привлечён к административной ответственности. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
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