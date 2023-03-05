Одна погибла, четверо в больнице. Школьники катались на джипе и перевернулись

В Актюбинской области школьники катались на джипе и попали в ДТП: машина перевернулась, одна девочка погибла, сообщает «Диапазон».

Как сообщили в департаменте полиции региона, 4 марта примерно в 20.55 на четвёртом километре автодороги Шалкар – Базой несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением, машина перевернулась.

Одна девочка погибла на месте, ещё четверых детей с травмами доставили в больницу.

«В Шалкарскую районную больницу доставили четверых детей. Девочка 16 лет в коматозном состоянии, у нее открытая черепно-мозговая травма, внутримозговое кровоизлияние, отёк головного мозга, состояние крайне тяжёлое. 15-летний мальчик получил перелом нижнего конца бедренной кости, ещё один мальчик, которому тоже 15 лет, – множественные переломы голени. Обоих мальчиков направили в областную детскую больницу в Актобе. Еще одного мальчика 15 лет после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение, у него ушиб, ссадины конечностей», – сообщили в управлении здравоохранения региона.

Есть сведения, что дети – учащиеся школы №8 Шалкара. Управление образования пока никаких комментариев не даёт.

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