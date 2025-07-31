Во время пресс-конференции в правительстве у Романа Скляра поинтересовались, почему, несмотря на обещания борьбы с олигополиями, отдельные казахстанские бизнесмены из списка Forbes продолжают увеличивать своё состояние.

«У нас в Казахстане количество бедных граждан не уменьшается, также в районе одного миллиона. При этом наши постоянные «сидельцы» из списка «Форбс», если их можно так назвать, они становятся ещё богаче», — журналист спросила, как борются в стране с олигополией.

В ответ первый вице-премьер отметил, что классических олигополий в стране больше не существует.

«Что касается олигополии. Я думаю, вы все прекрасно знаете, можно соглашаться или не соглашаться, но реальность и действительность такова — мы действительно живем в «Новом Казахстане». С 2022 года, когда мы прошли очень тяжелые испытания, вся наша страна, все наши граждане прошли тяжелые испытания, мы заявили, что мы должны строить «Новый Казахстан». У нас нет олигополий, я могу вам это точно сказать в том ключе, котором вы имеете ввиду. Никто из так называемой олигополии не может у нас…те люди, которых Вы называете, и те компании, которые вы хотите назвать «олигополиями» они ни коим образом не влияют на политику государства. Они не влияют на принятие решений госорганами. Они не влияют на принятие решений парламентом законодательных инициатив. Была создана комиссия под председательством премьер-министра. Осуществляется возврат активов в страну. Предприниматели, которые работали ранее в стране, они имеют право осуществлять свою деятельность, они должны инвестировать в свою страну, в экономику своей страны, строить новые предприятия, проводить улучшение действующих активов, создавать рабочие места и добавленную стоимость. Это их прямая обязанность. Это бизнес, это, в принципе, смысл жизни бизнесмена – создавать новую добавленную стоимость. И государство в этом плане никоим образом мешать им не будет», — отметил на вопрос Роман Скляр.

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