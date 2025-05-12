13 мая с шести часов утра в домах костанайцев будут наблюдаться проблемы с подачей холодной воды. Костанай-су понизит давление в городской распределительной сети. В большей степени это коснется жителей верхних этажей домов.

На очистных сооружениях предприятия будут проводить ремонт.

«То, что мы хотим делать завтра, это у нас в пределах капитального ремонта производится данная работа. Подрядная организация заканчивает данные работы, начали их в том году, в этом году уже к завершение. Они обязаны заменить участок трубы, который был построен там в начале 90-х годов. И, для этого необходимо отключить частично водоснабжение, то есть немного понизить давление», — сказал главный инженер «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

Речь идет о двухгодичном проекте капитального ремонта питьевого резервуара объемом 5000 кубометров. На это выделили около 200 млн тенге. Чтобы подача воды была бесперебойной, необходимо заменить трубу, которая уже износилась

«Резервуар этот построен очень давно, это середина 60-х годов. С тех пор капитальному ремонту он не подвергался, но построен был очень хорошо. Сейчас пришло время для его ремонта. Сейчас мы его отремонтировали, сделали капитальный ремонт кровли, сделали гидроизоляцию, чтобы вода хранилась в чистом виде и поступала в таком же виде потребителям», — поделился Сергей Кривошеев.

На запланированные работы подрядчику потребуется около 24 часов. Давление воды придет в норму уже в шесть утра 14 мая. Специалисты рекомендуют костанайцам сделать запасы воды на ближайшие сутки.