Полный локдаун грозит одной из областей РК

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась в 1,5 раза. Санитарные врачи региона связывают рост с низкими темпами вакцинации и распространением штамма «дельта». Северо-Казахстанской области грозит полный локдаун, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как рассказал заместитель главного санврача СКО Арман Кушбасов, в последнее время в день по всей области прививаются всего 200-300 человек, что негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию. Причем это происходит далеко не во всех регионах Казахстана. Например, в Туркестанской области и городе Шымкенте план охвата населения вакцинацией выполнили до 30 сентября. Сейчас оба региона находятся в «зеленой» зоне. Вирус практически не распространяется, ограничительные меры ослаблены.

В Северо-Казахстанской области, напротив, ослабевают лишь темпы вакцинации, а заболеваемость растет.

«Более двух недель Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне. Если темп прироста заболеваемости не остановится, будем вынуждены приостановить работу предприятий, вводить полный локдаун деятельности. Мера, конечно, вынужденная, поскольку резкое увеличение заболеваемости может повлечь большую нагрузку на медицинские организации», — сообщил Арман Кушбасов.

На данный момент по области развернуто 1600 коек для лечения КВИ. Сейчас в стационарах лежит 691 пациент. Загруженность инфекционных коек составляет 43 процента. В медучреждениях региона оборудовано 115 реанимационных мест для больных коронавирусом, из них занято 44 процента.

На домашнем карантине в регионе находятся 1,9 тысячи человек. Из них половина переносит болезнь в легкой степени тяжести, остальная часть – в бессимптомной форме. С 1 по 14 октября коронавирусом заболели 1622 жителя области. За минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19, госпитализировано 19 человек.

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