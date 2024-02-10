Одноразовая форма для спортсменов. Почти 400 млн тенге составил ущерб государству

Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества.
При этом, их стоимость завышена в три раза.
Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.
В результате, государству причинен на 383 млн тенге.
Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой.
Заместитель руководителя Дирекции с санкции суда арестован.
В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.