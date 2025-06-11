Случай, который произошел в Костанае описали в пресс-службе ДП Костанайской области. В Костанае неизвестные позвонили пенсионерке.
Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал:
— По вашему счету зафиксированы подозрительные операции. Требуются срочные меры!
Женщина поверила этим словам. К счастью, ее сын вовремя вмешался.
Она сама пошла в банк, чтобы разобраться. Бдительные сотрудники финансового учреждения тут же вызвали полицию из отдела по борьбе с киберпреступностью. Проверив IP-адрес, было установлено, что звонок был совершен из-за границы. Это была классическая схема телефонного мошенничества.
Выходя из отделения банка, сын пенсионерки заметил еще одного человека — тот держал в руке крупную сумму наличных и разговаривал по телефону. Голос в трубке оказался ему знаком — голос того самого мошенника.
Как оказалось, мужчина был готов перевести 3 миллиона тенге. Бдительный гражданин вовремя успел остановить его и объяснить, что его тоже обманули мошенники. Эта цепная реакция — от бдительности сына пенсионерки до оперативных действий сотрудников банка и полиции — позволила двум костанайцам спасти свои деньги.
Полиция в очередной раз предупреждает: настоящие правоохранительные органы и сотрудники банка никогда не будут звонить вам «чтобы спасти ваши деньги».
Будьте бдительны! Вот 5 самых распространенных мошеннических схем, жертвами которых часто становятся доверчивые граждане:
1. Ложные звонки от «службы безопасности» банка
2. Ложные сообщения о блокировке карты
3. Ложные сообщения о выигрышах и компенсациях
4. Звонки от имени подставных сотрудников госорганов
5. Сценарий «Ваш родственник попал в сложную ситуацию, срочно нужны деньги»
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