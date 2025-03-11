По факту убийства и покушения на убийство начато досудебное расследование. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Читатели alau.kz сообщили о происшествии, которое случилось 9 марта.

По информации пресс-службы, ранее женщины и мужчина были знакомы. Они распивали спиртное. Мужчина нанес ножевые ранения обеим женщинам. 44 — летняя погибла. 52-летняя доставлена в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего подозреваемого, который помещён в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Должников арестовали. Налоговики предупредили костанайских автовладельцев 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспорт. По данным департамента госдоходов из более чем...