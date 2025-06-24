Сенат одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» в двух чтениях. Осталось дождаться подписи президента — и новые правила вступят в силу, сообщает krisha.kz

Рассказываем, что изменится.

Тарифы ОСИ и КСК привяжут к МРП

Минимальные тарифы на содержание жилья будут привязаны к МРП (месячный расчётный показатель).

Это значит, что тариф на содержание и управление дома — то, что в квитанциях указано как «ОДН» или «Расходы на содержание жилья» — будет расти вместе с МРП. Плата начисляется на площадь квартиры.

Повышение обещают постепенное — по 2–3 тенге за квадрат в год. Такое решение должно помочь не доводить дома до аварийного состояния.

Управлять домами смогут только ОСИ и НСУ, а КСК и управляющие — по договору

Управлять домами смогут только две структуры:

ОСИ — объединение собственников имущества;

НСУ — непосредственное совместное управление.

Простые товарищества упразднят.

ОСИ смогут управлять домом самостоятельно, создав штат и назначив председателя, либо — заключать договор с управляющей организацией, например с КСК или управляющей компанией.

При НСУ жильцы могут управлять домом напрямую — без юрлица и без открытия банковского счёта. Но если в доме больше 36 квартир, они обязаны заключить договор с профессиональным субъектом управления: КСК или УК.

КСК смогут работать только как субъекты управления, наравне с управляющими компаниями. Их можно будет нанимать по договору на обслуживание дома, если так решит собрание жильцов. Для прозрачности КСК обяжут открывать банковский счёт на каждый дом.

Что ещё меняется

Собственников обяжут сообщать о квартирантах.

На голосованиях жильцы должны подтверждать, что они собственники.

Голосовать можно будет онлайн, через цифровые платформы.

Срок взыскания долгов с жильцов за услуги КСК, ОСИ, управлющих сократят с 3 до 2 месяцев.

ОСИ, КСК, управляющие будут работать по единым правилам — решения принимаются большинством голосов (от 51 %).

Появится требование к управляющим — сертификат, подтверждающий знание законов, инженерии и финансов.

Обязательные накопительные счета — резервный фонд на ремонт будет в каждом доме.

Усилят контроль жилинспекций: от подготовки к отопительному сезону до проверки качества ремонта.

Видеонаблюдение войдёт в перечень коммунальных услуг.

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