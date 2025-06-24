USD 523.46 EUR 600.04 RUB 6.69

Одобрен рост тарифов ОСИ и КСК

— Сегодня, 16:15
Изображение для новости: Одобрен рост тарифов ОСИ и КСК

Фото взято с сайта kokshetoday.kz

Сенат одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» в двух чтениях. Осталось дождаться подписи президента — и новые правила вступят в силу, сообщает krisha.kz

Рассказываем, что изменится.

Тарифы ОСИ и КСК привяжут к МРП 

Минимальные тарифы на содержание жилья будут привязаны к МРП (месячный расчётный показатель).

Это значит, что тариф на содержание и управление дома — то, что в квитанциях указано как «ОДН» или «Расходы на содержание жилья» — будет расти вместе с МРП. Плата начисляется на площадь квартиры.

Повышение обещают постепенное — по 2–3 тенге за квадрат в год. Такое решение должно помочь не доводить дома до аварийного состояния.

Управлять домами смогут только ОСИ и НСУ, а КСК и управляющие — по договору

Управлять домами смогут только две структуры:

  • ОСИ — объединение собственников имущества;
  • НСУ — непосредственное совместное управление.

Простые товарищества упразднят.

ОСИ смогут управлять домом самостоятельно, создав штат и назначив председателя, либо — заключать договор с управляющей организацией, например с КСК или управляющей компанией.

При НСУ жильцы могут управлять домом напрямую — без юрлица и без открытия банковского счёта. Но если в доме больше 36 квартир, они обязаны заключить договор с профессиональным субъектом управления: КСК или УК.

КСК смогут работать только как субъекты управления, наравне с управляющими компаниями. Их можно будет нанимать по договору на обслуживание дома, если так решит собрание жильцов. Для прозрачности КСК обяжут открывать банковский счёт на каждый дом.

Что ещё меняется

  • Собственников обяжут сообщать о квартирантах.
  • На голосованиях жильцы должны подтверждать, что они собственники.
  • Голосовать можно будет онлайн, через цифровые платформы.
  • Срок взыскания долгов с жильцов за услуги КСК, ОСИ, управлющих сократят с 3 до 2 месяцев.
  • ОСИ, КСК, управляющие будут работать по единым правилам — решения принимаются большинством голосов (от 51 %).
  • Появится требование к управляющим — сертификат, подтверждающий знание законов, инженерии и финансов.
  • Обязательные накопительные счета — резервный фонд на ремонт будет в каждом доме.
  • Усилят контроль жилинспекций: от подготовки к отопительному сезону до проверки качества ремонта.
  • Видеонаблюдение войдёт в перечень коммунальных услуг.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.