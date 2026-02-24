Вместо 35 машин — только 15: что происходит на «Кайраке»

На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области сохраняется скопление грузового транспорта. Из-за реконструкции и модернизации увеличилось время ожидания при пересечении государственной границы.
Строительство новых объектов, расширение территории и установка ограждений привели к сужению полос на участке выезда из Казахстана. Если ранее за один запуск на территорию пункта заезжало около 30–35 автомобилей, то сейчас — порядка 10–15. Пропускная способность временно снизилась ориентировочно на 50–70%.
На ситуацию влияет и сезонное увеличение грузопотока. Возросло количество автомобилей, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, в том числе овощи и бахчевые культуры. Также увеличился объём транзитных перевозок.
Дополнительным фактором стала загруженность российского пункта пропуска «Бугристое». Когда нейтральная полоса заполняется, возможность пропуска следующего потока грузовиков с казахстанской стороны ограничивается.
При этом «Кайрак» продолжает работать в штатном режиме: транспорт пропускают круглосуточно. Перевозчикам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрута и времени пересечения границы.
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