Одуванчики, полынь и тюльпаны: за какие цветы в Казахстане грозит штраф до 13 млн тенге

С приходом весны в Казахстане начинают цвести редкие растения, привлекающие внимание жителей. Однако многие из них занесены в Красную книгу, и их сбор может обернуться серьёзной ответственностью, сообщает Tengrinews.kz.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Красную книгу Казахстана (редакция 2014 года) включены 387 видов растений, в том числе 65 лекарственных. Среди них — гвоздика Андржевского, кок-сагыз, полынь цитварная, лилия кудреватая, ландыш майский, а также десятки видов тюльпанов, включая Грейга, Кауфмана и Шренка.
В ведомстве напомнили, что за незаконный сбор, уничтожение или повреждение редких растений предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 339 Уголовного кодекса и закону «О растительном мире» (2023), нарушителям грозят:
— штраф до 3000 МРП (в 2026 году — около 12,9 млн тенге);
— исправительные работы;
— ограничение свободы;
— либо лишение свободы на срок до трёх лет.
При этом казахстанцам разрешено собирать дикорастущие плоды, ягоды, грибы и лекарственные растения для личных нужд, но только в пределах норм, установленных местными органами власти. Ограничения не распространяются на виды, не включённые в перечень охраняемых.
В Минэкологии подчеркнули, что соблюдение этих правил необходимо для сохранения редких видов и природного баланса.
