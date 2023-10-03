Одуванчики в октябре удивили костанайцев

Весна пришла? Костанайцы прислыают фото с одуванчиками и пишут, что удивлены появления в нашем городе одуванчиков.
Фото снято в северо-западной части города.
«Одуванчики появились вдоль дороги от НИШ до надземного пешеходного перехода», — пишет подписчица.
Днём воздух прогревается в Костанае до 16-18 градусов тепла. Возможно это и есть «бабе лето». Обычно одуванчики радуют костанайцев весной. Их появление в начале октября действительно удивляет.
Как сговорится в нескольких статьях на просторах интернета, появление одуванчиков осенью можно наблюдать только при продолжительной теплой погоде. Обычно осенью одуванчики закладывают бутоны, которые должны распуститься будущей весной.