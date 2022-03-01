Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

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Правительство приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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«Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в постановлении.
Согласно приложению к документу, всего в текущем году подлежат призыву 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
Напомним, в Казахстане 1 марта стартует весенняя призывная кампания. Министерство обороны планирует призвать 17 тысяч молодых людей.
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