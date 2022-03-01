Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

Правительство приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в постановлении.

Согласно приложению к документу, всего в текущем году подлежат призыву 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.

Напомним, в Казахстане 1 марта стартует весенняя призывная кампания. Министерство обороны планирует призвать 17 тысяч молодых людей.

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