О призыве офицеров запаса на воинскую службу опубликовано постановление Правительства.

В соответствии со статьей 32 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» Правительство РК постановляет:

Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших её, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В Вооруженные силы планируется призвать 700 человек, в Погранслужбу КНБ — 80 человек, в Национальную гвардию Министерства внутренних дел Республики Казахстан — 131 человека и в МЧС — 4 человека. Всего 915 человек.

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