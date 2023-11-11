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Официально открыли движение по новой дороге, которая соединяет два микрорайона

На строительство дороги, соединяющей микрорайоны «Аэропорт» и «Береке» из местного бюджета было выделено более 900 миллионов тенге.

Эта новая дорога протяженностью 1 километр имеет две полосы движения, пешеходные и велосипедные дорожки и освещение.

Завершить ее должны были еще в октябре, но были сложности, из-за того, что на этом промежутке находятся 2 железнодорожных переезда. Новая дорога должна существенно облегчить трафик костанайцев.

Так как в часы пик нагрузка на дорогах возрастает, и местами трассы не справляются с автопотоком.

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