Официально открыли движение по новой дороге, которая соединяет два микрорайона

На строительство дороги, соединяющей микрорайоны «Аэропорт» и «Береке» из местного бюджета было выделено более 900 миллионов тенге.
Эта новая дорога протяженностью 1 километр имеет две полосы движения, пешеходные и велосипедные дорожки и освещение.
Завершить ее должны были еще в октябре, но были сложности, из-за того, что на этом промежутке находятся 2 железнодорожных переезда. Новая дорога должна существенно облегчить трафик костанайцев.
Так как в часы пик нагрузка на дорогах возрастает, и местами трассы не справляются с автопотоком.