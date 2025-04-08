Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области о расторжении договора государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В сентябре 2023 года между Управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области, Департаментом полиции Костанайской области и ТОО «Көркем Телеком» был заключен договор по реализации проекта «Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанай».
В суде установлено, что по условиям договора частный партнер принимал обязательства по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанай — АПК «Сергек» (сертифицированный специальный аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и событий, прошедший метрологическую проверку, тип средства измерения, которого утвержден в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений»).
Однако в ходе реализации проекта частным партнером допущены нарушения существенных условий договора, в том числе, установлены различия между АПК «Сергек 2.1», прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, АПК, установленным на территории города Костанай, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжении договора.
Доказательств, соответствия по технологическими параметрам АПК, установленным в г. Костанай, условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением стороны ответчика.
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