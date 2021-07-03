Официальное сообщение

касательно режима работа межрайонных междугородных внутриобластных маршрутов.

В соответствии с пп.2 п.1 действующего Постановления Главного Государственного санитарного врача Костанайской области №18 от 01.07.2021 г. «О применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с регистацией случаев COVID-19» установлен запрет на движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Работа регулярных межрайонных (междугородних внутриобластных), внутрирайонных автобусных сообщений разрешается.

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