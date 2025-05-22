В футбольном клубе «Кайрат» заявили, что дата 10 августа не согласовывалась с ними и не подтверждена.

«Нам поступило официальное уведомление от дирекции спортивных сооружений города Алматы о предварительном бронировании Центрального стадиона для проведения культурного мероприятия. В ответ официальным письмом клуб сообщил о невозможности использования стадиона в указанный период в связи с утвержденным спортивным календарем премьер-лиги чемпионата Казахстана, а также международными обязательствами ФК «Кайрат» в рамках еврокубков», — говорится в заявлении.

Как уточнили в клубе, на 9–10 августа на стадионе запланирован официальный матч между ФК «Кайрат» и ФК «Женис». Кроме того, команда принимает участие в еврокубках 7 и 12 августа. В связи с этим стадион должен быть подготовлен в соответствии с требованиями УЕФА, что исключает возможность проведения иных мероприятий в указанные даты.