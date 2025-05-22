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Официальное заявление. Дженнифер Лопес не пустят с концертом на стадион

— Сегодня, 11:11
Изображение для новости: Официальное заявление. Дженнифер Лопес не пустят с концертом на стадион

Накануне в СМИ появилась информация о предстоящем сольном концерте Дженнифер Лопес в Алматы в рамках её мирового тура Up All Night. Однако в футбольном клубе «Кайрат» заявили, что удивлены этой новостью — выступление поп-звезды не запланировано и не входит в планы клуба, передает Tengrinews.kz.

В футбольном клубе «Кайрат» заявили, что дата 10 августа не согласовывалась с ними и не подтверждена.

«Нам поступило официальное уведомление от дирекции спортивных сооружений города Алматы о предварительном бронировании Центрального стадиона для проведения культурного мероприятия. В ответ официальным письмом клуб сообщил о невозможности использования стадиона в указанный период в связи с утвержденным спортивным календарем премьер-лиги чемпионата Казахстана, а также международными обязательствами ФК «Кайрат» в рамках еврокубков», — говорится в заявлении.

Как уточнили в клубе, на 9–10 августа на стадионе запланирован официальный матч между ФК «Кайрат» и ФК «Женис». Кроме того, команда принимает участие в еврокубках 7 и 12 августа. В связи с этим стадион должен быть подготовлен в соответствии с требованиями УЕФА, что исключает возможность проведения иных мероприятий в указанные даты.

«Учитывая вышеизложенное, ФК «Кайрат» с удивлением воспринял публичное объявление о проведении концерта в даты, на которые был направлен официальный мотивированный отказ», — говорится в сообщении.



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