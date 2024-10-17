Казахстанцы, ожидающие медицинские услуги в рамках государственных квот, могут оказаться под риском обмана из-за сообщения данных, полученных по SMS от номера 1414. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Мошенники в Казахстане используют информацию из SMS-сообщений от официального номера 1414 для оформления кредитов на имя граждан, ожидающих медицинские услуги по государственным квотам.

По словам читателя Нурлана, его знакомая стала жертвой такого обмана, когда мошенники, представившись сотрудниками медорганизации, получили от нее код из SMS и оформили кредит на 2 млн тенге.

Для защиты от подобных схем гражданам рекомендуется не передавать коды из SMS третьим лицам, особенно если в сообщении есть предупреждение об этом, как сообщает госкорпорация «Правительство для граждан».

Номер 1414 является официальным номером портала Электронного правительства (egov.kz). Обычно казахстанцы получают SMS-сообщения от этого номера в рамках получения государственных услуг. Однако, как сообщил читатель Нурлан (имя изменено), мошенники могут воспользоваться информацией из этих сообщений для оформления кредита. При этом обман направлен на казахстанцев, ожидающих медицинские услуги.

Кто оказался под риском

«Моя знакомая состоит на квоте для получения операции от государства. Однажды ей позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками медорганизации. Они сообщили, что квоту одобрили, а для ее получения нужно сообщить код из SMS-сообщения от номера 1414, которое должно прийти. Она сообщила эти данные, а позже в тот же день узнала, что на ее имя был оформлен кредит на 2 млн тенге. При этом мошенники уже вывели деньги. Я и сам получаю лекарства от государства, и если бы мне так же позвонили и сказали, что препараты пришли и надо сообщить код, то мог бы попасться на такую уловку», – сообщает Нурлан.

Как защитить себя от обмана

В SMS-сообщениях, которые казахстанцы получают при получении услуг от государственных организаций или частных компаний (например, банки второго уровня) вместе с кодом обычно отмечается текст на подобие «Не сообщайте код третьим лицам!».

Это важное упоминание, которое нельзя игнорировать – в противном случае мошенники могут получить доступ к личным данным, банковским счетам и так далее.

«Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников», – призывали ранее казахстанцев в госкорпорации «Правительство для граждан». А те коды, которые можно сообщать (например, курьерам при получении посылки), приходят в SMS-сообщениях с пометкой «Сообщите код курьеру после получения товара».

При этом важно, чтобы это происходило только после передачи товара или посылки получателю. Так, ранее мошенники похищали деньги и личные данные прикрываясь курьерами: звонили жертвам и сообщали, что они якобы привезли посылку и уже подъехали к дому, поэтому просят назвать код из SMS-сообщения.

Другими словами, важно помнить о личной безопасности и не передавать пароли и коды третьим лицам из SMS-сообщений, в которых отмечено соответствующее предупреждение. Напомним, что ранее госкорпорация «Правительство для граждан» обратилась к казахстанцам с просьбой не принимать за фейк рассылку с номера 1414.

@Автор: Марк Мауленкулов

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