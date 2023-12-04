Оформить пенсию раньше времени стало проще в Казахстане

Как рассказывают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с 1 января 2024 года будет введен новый порядок перевода денег в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета (ДПА). Благодаря нововведению казахстанцам будет достаточно обратиться в выбранную компанию по страхованию жизни для заключения ДПА.
То есть, как раньше, подавать отдельное заявление в ЕНПФ о переводе пенсионных накоплений в КСЖ больше не нужно.
Как далее будет проходить процесс оформления пенсионного аннуитета:
- страховые организации передают данные о заключенных ДПА в Государственное кредитное бюро (ГКБ) через единую страховую базу данных;
- ГКБ передает в ЕНПФ сведения о заключенных ДПА, полученные от страховых организаций;
- ЕНПФ осуществляет сверку полученных данных и в течение 5 дней с даты получения сведений от ГКБ переводит деньги в страховые организации;
- страховая организация, получив пенсионные накопления, уведомляет своего клиента о поступившей сумме и вступлении в силу ДПА
Таким образом, процесс оформления пенсионного аннуитета стал значительно проще в Казахстане. Однако гражданам следует самостоятельно принять решение, оформлять ДПА или нет.
У него есть как преимущества перед пенсией из ЕНПФ, так и недостатки. Так, например, деньги из страховой организации будут выплачиваться пожизненно, а из пенсионного фонда — пока не закончатся накопления. При этом деньги в ЕНПФ находятся под защитой государства от инфляции, а переведенные «страховщику» — нет.
Напомним, чтобы оформить пенсионный аннуитет, на пенсионных счетах казахстанцев должна находиться определенная сумма, и ее размер зависит от возраста вкладчика. Например, у мужчин в 55 лет на счете должно быть минимум 8 млн тенге, а у женщин в 53 года — 10,5 млн тенге. Поэтому данный страховой продукт может быть недоступным для некоторых граждан