Оформить сделки с недвижимостью в Казахстане можно будет после 25 марта

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В праздничные дни, на Наурыз, с 21 по 25 марта, оформить сделку купли-продажи недвижимости в Казахстане не получится. Точнее, нельзя будет зарегистрировать право собственности на жильё в едином госреестре, сообщает krisha.kz
Регистрация права собственности — обязательный этап. Только после получения уведомления о регистрации прав на недвижимость нового владельца сделка считается завершённой.
Проверить регистрацию права собственности можно в личном кабинете на eGov: Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость.
Как пояснили в пресс-службе «Правительства для граждан», в праздничные дни эта услуга будет недоступна. Это обычная практика для выходных и праздничных дней.
Регистрация вновь заработает только 26 марта.