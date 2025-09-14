Министерства юстиции и цифровизации совместно запустили онлайн-оформление нотариальных сделок по купле-продаже недвижимости, а точнее, вторичного жилья в рамках проекта «Цифровая ипотека», передает LS.

В проекте участвуют как продавцы и покупатели, так и банки и нотариусы. Весь процесс покупки жилья и оформления ипотечного займа проходит в онлайн-формате.

Утвержден соответствующий алгоритм процесса.

Согласно ему, казахстанцы могут подать заявку на получение ипотечного займа на сайте, платформе или в мобильном приложении банка, где клиенту автоматически рассчитывается предварительная сумма ежемесячного платежа. После обработки заявки и проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа. Покупатель вводит данные о приобретаемой недвижимости и данные продавца.

После проверок продавца и определения рыночной стоимости недвижимости материалы направляются на независимую оценку. В случае положительного решения банк выдает окончательное одобрение, оформляется договор купли-продажи.

При онлайн-оформлении сделки по видеосвязи участвует нотариус. Он удостоверяет подписанный договор сторон, регистрирует его в реестре и направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество. Затем в онлайн-режиме банк заключает ипотечный договор с клиентом.

Записи сделки хранятся на стороне банка/платформы 15 лет с момента регистрации.

Пилотный проект начнет действовать с 22 сентября и продлится 12 месяцев.

