Министерства юстиции и цифровизации совместно запустили онлайн-оформление нотариальных сделок по купле-продаже недвижимости, а точнее, вторичного жилья в рамках проекта «Цифровая ипотека», передает LS.
В проекте участвуют как продавцы и покупатели, так и банки и нотариусы. Весь процесс покупки жилья и оформления ипотечного займа проходит в онлайн-формате.
Утвержден соответствующий алгоритм процесса.
Согласно ему, казахстанцы могут подать заявку на получение ипотечного займа на сайте, платформе или в мобильном приложении банка, где клиенту автоматически рассчитывается предварительная сумма ежемесячного платежа. После обработки заявки и проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа. Покупатель вводит данные о приобретаемой недвижимости и данные продавца.
После проверок продавца и определения рыночной стоимости недвижимости материалы направляются на независимую оценку. В случае положительного решения банк выдает окончательное одобрение, оформляется договор купли-продажи.
При онлайн-оформлении сделки по видеосвязи участвует нотариус. Он удостоверяет подписанный договор сторон, регистрирует его в реестре и направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество. Затем в онлайн-режиме банк заключает ипотечный договор с клиентом.
Записи сделки хранятся на стороне банка/платформы 15 лет с момента регистрации.
Пилотный проект начнет действовать с 22 сентября и продлится 12 месяцев.
«Письмо учителю» - Фархутдинова Елена Павловна
Рост тарифов. Заявление сделали в миннацэкономики
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.