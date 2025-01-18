В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, куда и когда нужно сдать документы казахстанцам при оформлении пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился один из граждан страны:

«В этом году выхожу на пенсию. Подскажите, когда нужно сдавать документы в ЦОН для назначения выплаты?»

В свою очередь в «Правительстве для граждан» ответили следующее:

«Документы на назначение пенсии необходимо предоставить в центр обслуживания населения не ранее, чем за 10 дней до наступления пенсионного возраста».

При обращении в ЦОН необходимо предоставить:

удостоверение личности (удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса);

свидетельство о браке (при изменении фамилии);

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года (трудовая книжка, справки архивных учреждений);

сведения о банковском счете;

фото 3*4 (для пенсионного удостоверения).

Кроме этого, при наличии предоставляются:

документ об образовании;

военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельства о рождении детей (для женщин);

другие документы, согласно требованиям НПА.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.