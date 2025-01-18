В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, куда и когда нужно сдать документы казахстанцам при оформлении пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.
С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился один из граждан страны:
«В этом году выхожу на пенсию. Подскажите, когда нужно сдавать документы в ЦОН для назначения выплаты?»
В свою очередь в «Правительстве для граждан» ответили следующее:
«Документы на назначение пенсии необходимо предоставить в центр обслуживания населения не ранее, чем за 10 дней до наступления пенсионного возраста».
При обращении в ЦОН необходимо предоставить:
- удостоверение личности (удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса);
- свидетельство о браке (при изменении фамилии);
- документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года (трудовая книжка, справки архивных учреждений);
- сведения о банковском счете;
- фото 3*4 (для пенсионного удостоверения).
Кроме этого, при наличии предоставляются:
- документ об образовании;
- военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;
- свидетельства о рождении детей (для женщин);
- другие документы, согласно требованиям НПА.