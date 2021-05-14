Оформление заявок на онлайн-микрозайм усложнят

В казахстанские правила предоставления онлайн-микрокредитов внесли изменения. Но проблемы при их оформлении ощутят не столько добросовестные заемщики, сколько мошенники, передает alau.kz

Пандемия успела наложить свой отпечаток на работу многих сфер бизнеса. Но если большинство предпринимателей переносили ее с трудом, то в области онлайн-кредитования эффект был обратным. Спрос на мгновенные кредиты, для оформления которых даже из дома выходить не нужно, в Казахстане значительно вырос.

«Это достаточно популярная и привлекательная услуга. Я думаю, что в перспективе объем выдачи денег электронным способом будет больше, чем выдача непосредственно через визит в саму финансовую организацию»,- рассказал Асет Куанышбаев, руководитель управления региональных представителей в городе Костанай Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Такие перспективы оценить успели не только добросовестные получатели онлайн-займов, но и мошенники. С начала года в местное управление агентства по регулированию и развитию финансового рынка в нашем регионе поступило порядка 30 жалоб на махинации в этой сфере. Потерянное удостоверение личности позволяло злоумышленнику, который его обнаружит, воспользоваться чужими данными. Зная фамилию, имя, отчество и номер ИИН, оформить кредит было довольно просто. Но теперь правила по выдаче подобных микрокредитов усложняют. Для одобрения заявки начнут предъявлять больше требований. Главное среди них совпадение фотографии на удостоверении с фото, которое будет сделано в онлайн-режиме на сайте во время оформления микрокредита.

«Используя нейронные связи, система распознает идентификацию этих двух изображений. Невозможно будет использовать какую-то распечатанную фотографию вместо своего реального изображения, нельзя будет использовать видеозапись с другого периферийного устройства. Для того чтобы зайти в личный кабинет человек должен сам непосредственно стоять и в реальном времени проходить сверку с фотографией которая нанесена на удостоверение личности»,- пояснил Асет Куанышбаев.

Вслед за этим барьером для мошенника установлен и еще один. На номер, указанный в заявке, будут перезванивать службы верификации. И если человек откажется по любым причинам проходить сверку фотографий, то в оформлении микрокредита ему откажут, сочтя это подозрительным. Кроме того, при входе в личный кабинет и заключении договора по микрокредиту к клиенту предъявят и другие требования.

«Идентификация включает в себя несколько способов. Это использование электронной цифровой подписи, которую выдает национальный удостоверяющий центр, также используются биометрические параметры. И помимо этого используется двухфакторная аутентификация. Это когда на телефон клиента направляется одноразовый пароль в сочетании с буквами, цифрами»,- сообщил Куанышбаев.

Усложнение правил оформления онлайн-займов произойдет уже на следующей неделе. Принятые правила вступают в силу с 17 мая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.