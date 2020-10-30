Оформлял микрокредиты на костанайцев. За день полицейские раскрыли семь интернет-преступлений

А пока в правительстве продумывают, как сделать интернет качественным и безопасным, мошенники по-прежнему пользуются всемирной паутиной в своих целях. 7 преступлений раскрыто и трое подозреваемых задержано в Костанайской области, только за один день проведения операции «High-tech». Это и получение микрозаймов по документам других лиц, и продажи через интернет несуществующих товаров, причем на миллионные суммы. Как выяснилось, мошенники следят за рынком и предлагают купить самые актуальные на данный момент вещи, например медицинские перчатки

Несколько преступлений, связанных с высокими технологиями, раскрыли костанайские полицейские в течение октября. Ими задержано несколько жителей города и борцы с кибер-преступностью рассказали, каким образом действовали подозреваемые. Первый, еще по весне, занялся оформлением микрокредитов.

«В микрофинансовых организациях, заполучив персональные данные жителей Костаная, оформлял на них микро-кредиты. У друзей- друзей, как бы знакомился, узнавал их персональные данные, просил карточки, что ему сейчас, как будто переведут деньги, якобы из России за покупку машины, либо ему должен был кто-то»,- говорит старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В общем, услышав истории и обещания, люди сами передавали костанайцу свои данные и далее ему оставалось только передать их в МФО и запросить выдачу желаемой суммы. Деньги падали на карточки самих же обманутых людей, пока они об обмане ещё не знали.

«Они снимали и самостоятельно передавали деньги злоумышленнику. Спустя два месяца, потом приходили уже письма от коллекторских компаний, что на них оформлены кредиты, они начинали разбираться, и в ходе оперативного розыска, было установлено, что оформлением занимался их знакомый. Он использовал абонентские номера, которые находились в его телефоне»,- сказал Олжас Магыпаров.

На каждого из пять известных потерпевших, а их, как подозревают полицейские, может быть и больше, злоумышленник повесил первоначальный долг в размере от 10 до 35 тысяч тенге. В общем добыл он не такие уж великие деньги, в отличии от другого костанайца. Тот действовал, что называется, по-крупному.

«Поступило заявление от жительницы Алматинской области, которая заказала на полтора миллиона тенге медицинские перчатки, но не получила свой товар, так как нашла фейковое объявление на сайте. Денежные средства были перечислены на счет злоумышленника»,- рассказал Олжас Магыпаров.

В ходе расследования, полицейскими был установлен житель Костаная, который признался в совершении этого обмана. Но, как выяснилось, он был не единичным. Ещё две несуществующие партии перчаток мошенник продал в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.

«Мы у него изъяли вещественные доказательства — ноутбук, сотовый телефон. И в ходе осмотра выявили, что он составлял так же договора, аналогичные с алматинским»,- заключил Олжас Магыпаров.

В этих случаях ему были перечислены 138 тысяч и два миллиона тенге. Часть полученных денег злоумышленник, как сообщили полицейские, успел потратить. Подозреваемый проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.