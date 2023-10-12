Оформлять ДТП онлайн могут в Казахстане

В Казахстане могут начать оформлять происшествия на дорогах в режиме онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz. Речь идет о мелких дорожно-транспортных происшествиях, не повлекших гибель или увечья людей.

Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече в рамках Международного технологического форума Digital Bridge в Астане.

«Мы, совместно с агентством по регулированию финансового рынка и МВД, проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, в онлайн, без полицейских. То есть ты выходишь с машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании», — рассказал в ходе выступления на панельной сессии «Казахстан — IT-страна» Багдат Мусин.

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