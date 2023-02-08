Оформлять в Казахстане авто классом ниже Евро-5 запретят

Поправки в приказ № 342, определяющий допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, подготовило МИИР РК.

Согласно документу, для машин, выпускаемых в обращение на территории страны, предлагается установить нормативы выбросов не ниже Евро-5 и определять их по следующий таблице:

Страна происхождения авто и (или) двигателя к ним Годы выпуска авто, соответствующих требованиям экологических классов Класс-5 Входящая в Европейский союз*. Бензиновые двигатели Категория М1-3, N1 – сентябрь 2009-го и позже Категория N2 – сентябрь 2010-го и позже Категория N3 – октябрь 2008-го и позже Входящая в Европейский союз*. Дизели Категория М1-3, N1 – сентябрь 2009-го и позже Категория N2 – сентябрь 2010-го и позже Категория N3 – октябрь 2008-го и позже США —** Япония 0 Индия — Малайзия Китай — Корея — Россия — Узбекистан — Беларусь — Украина —

* В Европейский союз входят Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Хорватия и Эстония. ** Наличие прочерка (—) в графе «Класс-5» означает, что для автотранспортных средств подтверждение соответствия экологическому классу осуществляется на основании СБКТС.

В пояснении к проекту приказа говорится, что, устанавливая нижний порог на уровне Евро-5, чиновники надеются улучшить экологию в стране, а также уравнять в вопросах конкуренции производителей и импортёров — вот в этом видится истинная причина ужесточения, сообщает сайт kolesa.kz Автосборщики Казахстана делают из машинокомплектов «европятые» автомобили, а частники ввозят из-за границы машины с выхлопом «погрязнее», Евро-4. Пусть теперь и те и другие стараются одинаково?

В проекте приказа также говорится, что ограничения по экоклассу, кроме того, требование о наличии в авто антиблокировочной тормозной системы, фронтальной подушки безопасности водителя, системы крепления ISOFIX, кнопки SOS и дневных ходовых огней не будет распространяться на машины, ввезённые в Казахстан до 1 сентября 2022 года и подлежащие легализации.

Проект проектом, но возникает вопрос: а на каком тогда основании все эти дни легализуют автомобили? В постановлении правительства о легализации о возрасте машин, экоклассе и т. д. не написано ни строчки. И в данное время всё ещё продолжает действовать прежняя редакция приказа № 342 МИИР РК. Ограничения по экоклассу, наличию АБС, ДХО и другим параметрам безопасности распространяются на все без исключения авто, никто на бумаге не отменял. Выходит, что легализация иностранных машин, имеющих несоответствие (а таких большинство), в стране вот уже три недели производится в обход этого приказа. А что, так можно было? Может, и в будущем требования по Евро-5 таким же образом получится игнорировать?

Редакция Kolesa.kz указала на данное упущение МВД ещё в декабре 2022-го до подписания президентом поправок в закон «О дорожном движении» (ошибки в котором, позволяющие регистрировать авто, не снимая с учёта в стране прежней «прописки», а также машины-«конструкторы», кстати, тоже до сих пор не исправили) и выхода постановления о легализации. Но на дворе февраль 2023-го. До 342-го приказа МИИР РК добрались только сейчас. Когда его поменяют и опубликуют, пока не известно. А легализация в стране тем временем идёт полным ходом.

Уверены, что с вступлением в силу ограничения по Евро-5 для всех органы будут настоятельно требовать соблюдения закона от импортёров! Хотя сегодня его же сами пустили по борту.

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