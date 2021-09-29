Офтальмологических операций в Костанайской области теперь будут проводить больше

Офтальмологических операций в Костанайской области проведут на 60 процентов больше, чем в прошлом году. Для застрахованных в системе ОСМС людей все они проводятся бесплатно. Такие заболевания как катаракта или глаукома значительно помолодели и сейчас встречаются даже у сорокалетних людей. Пациентов, нуждающихся в помощи не мало, а потенциал офтальмологической больницы позволяет проводить операции всем нуждающимся. Техническое оснащение, а самое главное кадры — в больницу в этом году приехали сразу три молодых специалиста.

Римма Васильевна Кузьмина пациенткой офтальмологической больницы стала уже второй раз. Женщине требовалась операция по удалению катаракты на обоих глазах. В мае была сделана первая, буквально несколько дней назад провели вторую. Так как Римма Васильевна пенсионерка, в систему ОСМС взносы за нее делает государство, операции были бесплатными, и их качеством она осталась довольна.

«Мы очень рады, питание исключительное, чистота идеальная, а что еще надо. И внимание к больным хорошее», — пациентка Костанайской областной офтальмологической больницы Римма Кузьмина.

С внедрением обязательного медицинского страхования увеличилось финансирование больницы. Это позволило закупить новое оборудование, повысить качество оказываемых услуг. Если раньше пациент ждал квоту на операцию до полугода, теперь не более двух месяцев. По словам Серика Жумабаева, сейчас больных с офтальмопатологиями стало значительно больше. В разы выросло и количество пациентов, нуждающихся в оперативном лечении.

«Вот допустим катаракта. Если раньше, когда я начинал работать, катарактой страдали люди старше 70 лет ,под 70 лет. Сейчас очень молодые. Начиная с сорока-пятидесяти лет страдают той или иной катарактой. И иногда даже сорокалетние. Но сейчас технологии позволяют. Раньше в советское время мы ждали созревания катаракты, чтобы полностью глаз ослеп, тогда только оперировали. Сейчас конечно другой век, другие технологии», — говорит заведующий отделением офтальмологии Костанайской областной офтальмологической больницы Серик Жумабаев.

Закуплено и новое оборудование, позволяющее выполнять операции на глазном дне, сетчатке глаза. Раньше пациентам приходилось уезжать за пределы области, чтобы прооперироваться. Нет и дефицита кадров в больнице. В этом году к ним прибыло сразу три молодых специалиста офтальмолога. Все это позволило увеличить количество запланированных, бесплатных для застрахованных граждан, офтальмологических операций на 60 процентов. В прошлом году за весь 2020 год было прооперировано 1657 пациентов в офтальмологической больнице на сумму 302 миллиона тенге. Уже по результатам 8 месяцев этого года — более 1500 тысяч прооперировано на сумму 364 миллиона тенге/

В целом же за 2021 год проведут 2656 офтальмологических операций. По словам Батырбека Нургалиева, в прошлом году в связи с пандемией многие организации не оказывали плановую медицинскую помощь, поэтому в 2021-ом году они отмечают такой резкий скачок не только в офтальмологии, но и других направлениях медицины. В связи с этим, количество средств, выделяемых на лечение амбулаторных и стационарных больных в рамках пакета ОСМС, фонд планирует увеличить практически в два раза.

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