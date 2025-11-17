16 ноября днём в микрорайоне Юбилейный города Костанай произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Жертв и пострадавших нет.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

