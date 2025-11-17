Полиция расширяет применение дронов в Казахстане
В МВД продолжается системное внедрение цифровых технологий, направленных на повышение эффективности работы полиции и обеспечение...
16 ноября днём в микрорайоне Юбилейный города Костанай произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Жертв и пострадавших нет.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.