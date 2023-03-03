Огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и ножи обнаружили в доме рудничанина

Огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина, передает Polisia.kz
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В ходе ОПМ “Кару” в Рудном был задержан гражданин, у которого в ходе санкционированного обыска квартиры обнаружили огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы.
– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства. В настоящее время назначены экспертизы, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.
Напомним, республиканское ОПМ “Кару” в регионе стартовало 27 февраля и продолжится до 10 марта.