Огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и ножи обнаружили в доме рудничанина

Огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина, передает Polisia.kz

В ходе ОПМ “Кару” в Рудном был задержан гражданин, у которого в ходе санкционированного обыска квартиры обнаружили огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы.

– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства. В настоящее время назначены экспертизы, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.

Напомним, республиканское ОПМ “Кару” в регионе стартовало 27 февраля и продолжится до 10 марта.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.