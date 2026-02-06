Более тысячи выездов за месяц: в Костанайской области выросло число пожаров

За последний месяц сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области совершили более тысячи выездов. Спасатели выполняли аварийно-спасательные и поисковые работы, а также выезжали на тушение пожаров.

Рост числа возгораний

По данным ДЧС, с начала года в регионе зарегистрировано 78 пожаров. Это на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 69 возгораний. Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации отопительных приборов и неисправность электропроводки.

Пожары в частном секторе

Значительная часть возгораний произошла в частном секторе. Спасатели связывают это с частыми морозами: жители перекаливают печи, оставляют их без присмотра и уходят из дома. Во всех случаях пожары удалось локализовать на малой площади, не допустив их дальнейшего распространения.

Опасность в многоэтажных домах

Более сложная обстановка складывается в многоэтажных домах, где при пожарах требуется эвакуация большого количества людей. Так, в микрорайоне Береке возгорание произошло из-за короткого замыкания удлинителя, в результате чего квартира полностью выгорела.

Возгорания транспорта

Кроме того, с начала года в Костанайской области зарегистрировано 13 возгораний транспортных средств. В большинстве случаев причиной стало замыкание электропроводки или нарушение правил пожарной безопасности.

Призыв спасателей

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять источники огня без присмотра и не допускать чрезмерной нагрузки на электрические сети.

