Взлёт самолёта авиакомпании Qazaq Air, выполнявшего рейс Костанай – Астана, был прерван из-за технической неисправности. В районе шасси сначала появились искры, а затем произошло возгорание, передает informburo.kz
11 октября при выполнении регулярного пассажирского рейса IQ368 Костанай – Астана во время взлёта в аэропорту Костанай была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем процесс взлёта прекратили. Пассажиры увидели кратковременное свечение в районе шасси, что будет учтено при проведении технического осмотра. Техническая команда авиакомпании отправилась в аэропорт Костаная для проведения проверки и устранения неисправности», – прокомментировали ситуацию в пресс-служба авиакомпании.
Смартфоны без регистрации начали блокировать в Казахстане
Вывезли тонны мусора, высадили деревья. Субботник состоялся в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.