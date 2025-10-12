Взлёт самолёта авиакомпании Qazaq Air, выполнявшего рейс Костанай – Астана, был прерван из-за технической неисправности. В районе шасси сначала появились искры, а затем произошло возгорание, передает informburo.kz

11 октября при выполнении регулярного пассажирского рейса IQ368 Костанай – Астана во время взлёта в аэропорту Костанай была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем процесс взлёта прекратили. Пассажиры увидели кратковременное свечение в районе шасси, что будет учтено при проведении технического осмотра. Техническая команда авиакомпании отправилась в аэропорт Костаная для проведения проверки и устранения неисправности», – прокомментировали ситуацию в пресс-служба авиакомпании.

