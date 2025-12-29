USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Огонь вспыхнул среди ночи: пожар в микрорайоне «Аэропорт» Костаная

— Сегодня, 10:00
Изображение для новости: Огонь вспыхнул среди ночи: пожар в микрорайоне «Аэропорт» Костаная

Кадр из видео

В микрорайоне Аэропорт города Костанай произошёл пожар в металлическом строительном вагончике. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

На место происшествия оперативно были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. По прибытии первых подразделений строение было полностью охвачено огнём.

Пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

Спасатели напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.



