В микрорайоне Аэропорт города Костанай произошёл пожар в металлическом строительном вагончике. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
На место происшествия оперативно были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. По прибытии первых подразделений строение было полностью охвачено огнём.
Пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
Спасатели напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.
