В Костанайской области вынесен приговор по делу о грабеже и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Материалы дела рассмотрел Мендыкаринский районный суд.

Согласно установленным обстоятельствам, в декабре подсудимый открыто похитил у знакомого мобильный телефон, беспроводные наушники с зарядным кейсом и пауэрбанк. Общая сумма ущерба составила 41 тысячу тенге. Кроме того, потерпевшему были нанесены телесные повреждения.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а также добровольно возместил ущерб, что суд учёл как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов установлено не было.

С учётом личности обвиняемого и наличия непогашенной судимости суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

