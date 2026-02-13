В Костанайской области вынесен приговор по делу о грабеже и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Материалы дела рассмотрел Мендыкаринский районный суд.
Согласно установленным обстоятельствам, в декабре подсудимый открыто похитил у знакомого мобильный телефон, беспроводные наушники с зарядным кейсом и пауэрбанк. Общая сумма ущерба составила 41 тысячу тенге. Кроме того, потерпевшему были нанесены телесные повреждения.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а также добровольно возместил ущерб, что суд учёл как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов установлено не было.
С учётом личности обвиняемого и наличия непогашенной судимости суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.
Выпуск ТВ-новостей - 12.02.26
Отстрел сайгака: в Костанайской области возбуждено уголовное дело
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.