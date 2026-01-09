Мендыкаринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении граждан К. и Ж., обвиняемых в открытом хищении чужого имущества с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 3 декабря 2025 года в вечернее время подсудимые К. и Ж., действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в дом потерпевшей Б., которая находилась дома.

Подсудимый Ж. применил к потерпевшей насилие, не опасное для жизни и здоровья, причинив ей телесные повреждения, после чего запер женщину в помещении бани, расположенной на территории домовладения.

В это время подсудимый К. открыто похитил из дома денежные средства в размере 219 тысяч тенге, а также ювелирные изделия.

В результате преступных действий потерпевшей причинены телесные повреждения и материальный ущерб на общую сумму 949 тысяч тенге.

Позиции сторон

Государственный обвинитель просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы условно .

Потерпевшая сообщила, что ущерб ей возмещён в полном объёме, и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимые К. и Ж. полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Решение суда

Санкция части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, чистосердечное раскаяние, полное возмещение ущерба и позицию потерпевшей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 63 УК РК назначенное наказание признано условным с установлением пробационного контроля на весь срок.

