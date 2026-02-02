Суд района Беимбета Майлина Костанайской области вынес приговор по уголовному делу об угоне автомобилей и разбое, совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Обстоятельства дела
Как установил суд, 16 сентября 2025 года подсудимые Г. и К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в чужой гараж и неправомерно завладели автомобилем марки «ГАЗ-24». Во время движения водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево. После этого подсудимые оставили транспортное средство и скрылись с места происшествия.
В тот же день они незаконно проникли в другой гараж, откуда угнали автомобиль марки Great Wall. Из-за технической неисправности транспортное средство было оставлено на трассе при выезде из города Рудный, после чего злоумышленники скрылись.
Кроме того, 19 сентября 2025 года Г. и К., также находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на водителя такси М. с целью завладения её автомобилем Hyundai Accent и мобильным телефоном iPhone 14 Pro Max.
Позиции сторон
Государственный обвинитель просил назначить наказание:
— подсудимому Г. — 11 лет лишения свободы;
— подсудимому К. — 10 лет лишения свободы.
Потерпевшие оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Подсудимые частично признали вину в угонах, однако в совершении разбоя вину не признали.
Решение суда
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства. У подсудимого Г. — наличие малолетнего ребёнка, частичное признание вины и психическое расстройство, не исключающее вменяемости. У подсудимого К. — частичное признание вины.
Отягчающими обстоятельствами признаны рецидив преступлений и совершение деяний в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда Г. и К. признаны виновными. Г. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, К. — 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.
