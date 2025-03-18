АО «Национальные информационные технологии» информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов.

Технические работы запланированы в период с 23:00 20 марта 2025 года до 08:00 21 марта 2025 года. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.

В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);

Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;

Cервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);

Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;

Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

Для предотвращения возможных неудобств АО «НИТ» рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

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