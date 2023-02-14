Ограничат движение автотранспорта и пешеходов в Костанае

Учения будут проводиться 15 февраля. Об этом сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области.
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В 15.00 часов в г.Костанай на территории РГП «Резерв» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Мауленова- Беды и Мауленова-Фролова. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в сообщении.
Tags: Алау Костанай Костанайская область РТН