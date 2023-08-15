Ограничат движение для пешеходов и автотранспорта в Костанае

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Информацию представили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.
16 августа 2023 года в 15.00 часов в Костанай на территории «Областной суд» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Орала Мухамеджанова- Мира и проезд на 71 квартал.
«Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.