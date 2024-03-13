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Ограничат движение для транспорта и пешеходов в Костанае

Фотография для новости Ограничат движение для транспорта и пешеходов в Костанае

pixabay.com

Сообщение для костанайцев распространило управление специализированной службы охраны Костанайской области.

14 марта в 15.00 часов в Костанае на территории Костанайского филиала РГУ «Национальный банк» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в информации.

 

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