Ограничат движение в центре Костаная

— Сегодня, 16:28
Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии пр. Аль-Фараби в границах ул. Чехова — ул. Майлина с 29 сентября по 01 октября на ремонтные работы.

В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №2, №3, №8, №38

Дополнительно сообщаем, что сроки ремонтных работ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями





