Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР
В министерстве национальной экономики опубликовали предварительный перечень кто из самозанятых сможет применять специальный налоговый режим, передаeт LS. На...
В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №2, №3, №8, №38
Дополнительно сообщаем, что сроки ремонтных работ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.