Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии пр. Аль-Фараби в границах ул. Чехова — ул. Майлина с 29 сентября по 01 октября на ремонтные работы.

В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №2, №3, №8, №38

Дополнительно сообщаем, что сроки ремонтных работ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями

Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР В министерстве национальной экономики опубликовали предварительный перечень кто из самозанятых сможет применять специальный налоговый режим, передаeт LS. На...

Ярмарки по всей стране. Где купить продукты по доступным ценам? С 27 по 28 сентября 2025 года на территории всей страны пройдут региональные сельскохозяйственные ярмарки...

Умысла на убийство не было. Жительнице Костаная вынесли приговор По данным обвинения, 1 марта этого года пара гражданских супругов посетила одно из развлекательных заведений...