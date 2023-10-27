Ограничат срок рассмотрения заявлений на регистрацию авто с иностранными номерами в РК

МВД подготовило изменения в Правила первичной регистрации отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что транспортное средство подлежит первичной государственной регистрации вне зависимости от сроков предоставления транспортного средства к первичной регистрации.

Прием заявлений для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге с освобождением физических лиц, осуществивших их ввоз на территорию РК, от расширенных обязательств производителей (импортеров) осуществляется до 1 июля 2023 года.

При этом указывается, что заявления, поданные до 1 июля, должны быть рассмотрены до 31 декабря 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 ноября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.