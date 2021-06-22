Ограничение для не вакцинированных работников. В Казахстане рекомендуют ужесточить карантин

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «дельта-штамма» («индийского» штамма) в Нур-Султане, МВК рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

1. ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

2. ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

3. ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

4. включить в проект «Ashyq» торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.

Также было поддержано предложение Министерства здравоохранения РК по усилению карантинного режима по Нур-Султану, в частности:

1. ограничение режима работы ТРЦ, ТД, торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров в будние дни до 17:00 с запретом работы в субботу и воскресенье (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19);

2. ограничение работы объектов общепита (рестораны, кафе, бары, столовые) внутри помещения в период 07:00-20:00 с запретом работы в субботу и воскресенье, на открытом воздухе с 07:00-22:00 (за исключение объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

3. ограничение работы крытых непродовольственных рынков с 10:00 до 20:00 с запретом работы в выходные дни (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19);

4. запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 человек с соблюдением санитарных требований (спортивные, религиозные и т.д.).

Кроме того, Тугжанов поручил центральным госорганам, акиматам принять все меры по предотвращению распространения «дельта-штамма» с учетом его высокой контагиозности.

Также сообщается, что Минздраву РК совместно с акиматами поручено до 28 июня провести ревизию коечного фонда, кадровой обеспеченности, достаточности лекарственных средств в резервных фондах.

В завершении заместитель премьер-министра РК отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения от КВИ.

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