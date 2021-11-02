Ограничений по учёбе не будет. О предстоящей вакцинации детей сообщили в управлении образования Костанайской области

С начала учебного года в Костанайской области на карантин было отправлено 615 классов, из них наибольшее количество в Костанае, Рудном и Лисаковске. Всего в регионе 1062 школьника заболели коронавирусной инфекцией с 1 сентября, и 78 учителей.

Руководитель департамента санэпидконтроля отмечает,что удельный вес заболевших детей в октябре вырос на 7%.

«Если в течение года с января начиная у нас удельный вес заболевших детей составлял от 9 до 15%, то в сентябре было 17% удельный вес заболевших детей от общей заболеваемости, а в октябре 24,5, то есть заболеваемость среди детей выросла», — сообщил руководитель департамента санэпидконтроля по Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

В ноябре в область должна поступить вакцина Pfizer, точные сроки пока не называют. Но уже на прошлой недели в школах области, родителям детей в возрасте от 12 до 18 лет уже начали выдавать информированные согласия на вакцину, и проводить разъяснительные работы. В управлении образования говорят, что прививать детей будут только с согласия родителей. Сегодня в области 47 тысяч школьников подходят под эту возрастную группу, но сколько родителей дали свое согласие пока такую информацию не говорят, по словам Зауре Байменовой обработка данных будет проводиться позже.

«Только с разрешения письменного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних будет проводиться вакцинация, убедительная просьба к родителям, к общественности, не поддаваться панике, и доверять только официальной информации. Ограничений по учебе не вакцинированных детей не будет — это однозначно«, — отметила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

В этом учебном году все школы области вернулись к традиционному формату обучения, после длительной дистанционки. Онлайн формат сейчас предусмотрен только если класс уходит на карантин, ну и в крайних случаях, когда у ребенка есть медицинские показания перехода на дистанционный формат. Но, руководитель управления образования отмечает, что в таких случаях ребенок занимается самостоятельно, индивидуально учитель не проводит уроки.

«Обучение ведется в штатном формате, но если по состоянию здоровья ребенку ребенка есть высокие риски заболевания, возможен перевод на дистанционный формат при предоставлении медицинского заключения и так далее тогда это обучение будет самостоятельным. Школа предоставит ссылки на видео уроки, на сайты,где можно прочесть информацию по темам и так далее, но ребенок будет заниматься самостоятельно», — объяснила Байменова.

И.о руководителя здравоохранения Костанайской области рассказал, что вся работа по формированию списков желающих привиться, анкеты и информированные согласия, проводятися и для того, чтобы узнать потребность в вакцине, какое количество будет необходимо в тот или иной регион области.

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