Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.
Сроки действия ограничений: С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны; С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- Область Жетісу
- Область Ұлытау
- Карагандинская область
- Кызылординская область
- Туркестанская область
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений — защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учётом введённых ограничений.
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