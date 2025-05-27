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Ограничения на передвижение с 1 июня. Водителей предупредили в Казахстане

— Сегодня, 10:26
Изображение для новости: Ограничения на передвижение с 1 июня. Водителей предупредили в Казахстане

Фото взято с сайта primeminister.kz

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Сроки действия ограничений: С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны; С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетісу
  • Область Ұлытау
  • Карагандинская область 
  • Кызылординская область
  • Туркестанская область
  • Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область.

Причина ограничений — защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учётом введённых ограничений.



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