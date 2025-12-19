Вырвался из колонны на закрытой трассе: водителя внедорожника оштрафовали в Костанайской области
В Костанайской области водитель внедорожника, создав угрозу безопасности, самовольно покинул сопровождаемую полицией колонну. Инцидент произошёл...
По состоянию на 09:30 19 декабря 2025 года в Казахстане введены ограничения движения в четырёх областях на шести участках автодорог республиканского значения.
Актюбинская область:
Костанайская область:
Кызылординская область:
Мангистауская область:
Для зимнего содержания автодорог задействованы 803 единицы спецтехники.
Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и уточнять оперативную информацию в колл-центре 1403.
