Ограничения на трассах: в четырёх областях закрыты участки шести республиканских автодорог

— Сегодня, 10:03
pixabay.com

По состоянию на 09:30 19 декабря 2025 года в Казахстане введены ограничения движения в четырёх областях на шести участках автодорог республиканского значения.

Где действуют ограничения

Актюбинская область:

  • «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1153–1240 (Иргиз — граница Кызылординской области);
  • та же автодорога км 776–1153 (АЗС ЭКО ойл — п. Иргиз);
  • «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км 0–234 (п. Карабутак — граница Костанайской области).

Костанайская область:

  • «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км 234–385 (граница Актюбинской области — п. Денисовка).

Кызылординская область:

  • «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1240–1362 (граница Актюбинской области — г. Арал).

Мангистауская область:

  • «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайутес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км 332–632 (Бейнеу — Шетпе).

На дорогах работает спецтехника

Для зимнего содержания автодорог задействованы 803 единицы спецтехники.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и уточнять оперативную информацию в колл-центре 1403.



