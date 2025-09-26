Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

Проект направлен на ограничение темпов роста потребительского кредитования и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки граждан.

В частности, предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.

Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней или по микрокредитам свыше 1 дня;

при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу или вознаграждению за последние 36 месяцев;

за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

