Ограничения не приносят результатов, становятся причиной напряжения — Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа мониторинговых групп в карантин имеет выборочный, непрозрачный характер, и отметил рост социального напряжения, передает Tengrinews.kz.

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения… Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер: одни заведения могут проверяться постоянно, иные — не проверяться вообще», — цитирует Президента пресс-служба Акорды.

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